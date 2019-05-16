Следователи разыскивают свидетелей наезда внедорожника на пешехода

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-16T08:31:51+03:00

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Алтайские следователи разыскивают барнаульцев, которые могли стать свидетелями наезда внедорожника на пешехода.

Инцидент произошел в Барнауле еще 13 сентября 2017 года. В 8.20 утра водитель автомобиля «Тойота Ленд Круйзер Прадо» (госномер «В325ХК 22») выезжал с прилегающей территории на проезжую часть в районе дома №111 на проспекте Комсомольском.

- В этот момент он совершил наезд на переходившую в неположенном месте проезжую часть женщину, двигавшуюся во встречном направлении, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Тех людей, которые могли оказаться свидетелями данного происшествия, просят позвонить по телефонам: 8 (385 2) 61-16-73, 29-80-94.

ИСТОЧНИК KP.RU