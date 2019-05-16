2019-05-16T08:14:08+03:00
Общество

Во Власихе приступили к ремонту дорог

Анна СЕМИНА
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В барнаульском селе Власиха начался ремонт дорог, реализуемый в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В качестве подрядчика выступает ООО «Алтайдорстрой». В настоящий момент ведутся работы на улице Рождественской (от улицы Берестовой до Изящной), на участке от Рождественской до Изящной, 18а, а также по улице Берестовой (от Ковыльной до Рождественской).

- В соответствии с проектной документацией будут выполнены работы по ремонту дорог с полной заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, - сообщают в пресс-службе мэрии.

В общей сложности дорожники должны будут обновить покрытие на площади почти 13 тысяч квадратных метров. Это неплохие показатели, с учетом того, что данные улицы входят в маршруты движения общественного транспорта. За счет улучшения дорожного полотна должна увеличиться и пропускная способность, а также безопасность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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