2019-05-16T07:49:45+03:00
Общество

В Барнауле появится спортивная площадка за счет гранта администрации города

Анна СЕМИНА
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В Индустриальном районе Барнаула появится спортивная площадка, строительство которой идет за счет гранта администрации города.

Как сообщают в мэрии, ее оборудуют у дома №362 по улице Антона Петрова.

- Ранее там уже были установлены элементы детской площадки, - подтверждает источник.

Проект «Мяч», подготовленный территориальным общественным самоуправлением «Запад-2», был признан одним из лучших и получил грант в размере 87400 рублей. Благодаря этому удалось продолжить работу.

Согласно этому проекту, будущая площадка будет разделена на несколько секций: для детей дошкольного возраста, для подростков до 14 лет, а также поле для мини-футбола и других игр с мячом. В числе тренажеров и элементов лестницы, турники, рукоходы и многое другое. Вокруг всего комплекса появится металлическое ограждение. А совсем скоро оборудуют баскетбольные щиты и волейбольную сетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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