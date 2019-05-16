Алтайские и немецкие онкологи договорились о совместной работе
Немецкая делегация посетила в Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда».
Как рассказали в пресс-службе учреждения, делегацию возглавили представители медицинского концерна «Асклепиос» - главный врач блока общей и висцеральной хирургии Асад Кутуп и руководитель отделения гематологии/онкологии Петер Мюллер.
Во время визита коллеги из Германии познакомились с работой поликлиники, диагностических лабораторий и хирургического корпуса онкодиспансера. Помимо этого, они посетили отделения реанимации и химиотерапии. Врачи высоко оценили техническое оснащение и клинический уровень коллег из Алтайского краевого онкодиспансера.
В дальнейшем обеим сторонам предстоит сформировать программу обмена медицинскими технологиями и достижениями. В нее войдут стажировки алтайских онкологов, мастер-классы, а также совместное ведение пациентов со злокачественными новообразованиями и их постклиническая реабилитация.
ИСТОЧНИК KP.RU