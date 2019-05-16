Алтайские и немецкие онкологи договорились о совместной работе

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-16T06:56:02+03:00

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Немецкая делегация посетила в Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда».

Как рассказали в пресс-службе учреждения, делегацию возглавили представители медицинского концерна «Асклепиос» - главный врач блока общей и висцеральной хирургии Асад Кутуп и руководитель отделения гематологии/онкологии Петер Мюллер.

Во время визита коллеги из Германии познакомились с работой поликлиники, диагностических лабораторий и хирургического корпуса онкодиспансера. Помимо этого, они посетили отделения реанимации и химиотерапии. Врачи высоко оценили техническое оснащение и клинический уровень коллег из Алтайского краевого онкодиспансера.

В дальнейшем обеим сторонам предстоит сформировать программу обмена медицинскими технологиями и достижениями. В нее войдут стажировки алтайских онкологов, мастер-классы, а также совместное ведение пациентов со злокачественными новообразованиями и их постклиническая реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU