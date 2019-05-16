2019-05-16T04:22:22+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» вничью сыграло с «Сахалином»

Анна СЕМИНА
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Футболисты барнаульского «Динамо» в среду, 15 мая, провели на своем поле матч в рамках ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в зоне «Восток» и вничью сыграли с «Сахалином».

Это предпоследний домашний матч нашей команды в текущем сезоне. Самое удивительное, что на этот поединок гости выходили в статусе лидера дивизиона, и, соответственно, фаворита. Однако встреча при этом завершилась ничьей, да еще и нулевой.

На этом все достижения не заканчиваются. Во втором тайме у барнаульцев было как минимум два момента, когда их нападающий Владимир Завьялов был максимально близок к тому, чтобы размочить счет. Сначала на 52-й минуте после углового он пробил чуть выше ворот, а затем спустя еще пару минут получил отличную передачу от партнера по команде, но заключительный удар опять был неточным.

Впрочем, была работа и у нашего голкипера Богдана Карюкина, тем не менее, результат матча 0:0.

18 мая «Динамо» принимает на своем поле «Сибирь-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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