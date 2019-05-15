2019-05-15T14:20:14+03:00
Происшествия

В барнаульском парке "Изумрудный" горели конюшни

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба парка ИзумрудныйФото: пресс-служба парка Изумрудный
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Ночью с 14 на 15 мая в Барнауле загорелись деревянные помещения на проспекте Комсомольский, 128. Данные о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Строения находятся на территории парка «Изумрудный».

Как сообщают очевидцы, горели старые конюшни. О произошедшем пожаре рассказали в соцсетях работники парка. На данный момент руководство парка решает его дальнейшую судьбу. Требуется засадка новыми деревьями, обсуждение ведется совместно с горожанами.

Напоминаем, с 1 мая на территории Алтайского края введен особый противопожарный режим, который запрещает проведение с/х палов, отжиг древесины после рубки в лесных массивах, сжигание травы и мусора. Несмотря на это, в регионе регулярно происходят возгорания. Горение травы, сухостоя – процесс практически неуправляемый. Зачастую от травяных пожаров сгорают дома или целые дачные поселки. Также травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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