ГИБДД Барнаула проверит наличие детских кресел в автомобилях

15 Май 13:50 2019-05-15T13:53:01+03:00

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15 и 16 мая сотрудники ГИБДД Барнаула совместно с народной дружиной «Барнаульская» проведут рейд мероприятие «Детское кресло!»

Наряды ДПС будут приближены к детским садам. Рейд проходит в целях индивидуальной беседы с водителями и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция города напоминает, что детские кресла следует приобретать в специализированных магазинах. На удерживающем устройстве должен быть специальный ярлык с указанием номера сертификата и весовой группы. Всего детские устройства подразделяются на пять групп:

- группа 0 – для детей массой менее 10 кг;

- гр. 0+ - менее 13 кг;

- гр. I – от 9 до 18 кг;

- гр. II –от 15 до 25 кг;

- гр. III – от 22 до 36 кг.

Помимо кресел существуют бустеры - небольшое сиденье с подлокотниками без спинки и внутренних ремней безопасности. Они предназначены для детей старшего возраста (третья группа). Бустеры можно применять для детей ростом от 125 сантиметров.

А вот бескаркасное устройство не может являться детским удерживающим устройством. При аварии оно попросту разрывается в клочья.

ИСТОЧНИК KP.RU