2019-05-15T13:49:30+03:00
Общество

Гостей Шукшинского фестиваля в Сростки доставят на автобусах

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае и Новосибирске началась продажа билетов на финальный день Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в селе Сростки.

Как и в прошлые годы, добраться до малой родины Василия Макаровича можно будет организованно на автобусах, которые привезут гостей фестиваля в Сростки, а затем вернут обратно. Сам заключительный день назначен на 27 июля. Организаторы подведут итоги и назовут победителей кинофестиваля, а также состоится концерт, массовые гуляния и многое другое. Начало в 10.00. Программа на горе Пикет стартует в 16 часов.

Туристические компании Барнаула, Бийска, Белокурихи и Новосибирска организуют доставку всех желающих в Сростки. Помимо этого они предоставят клиентам экскурсии и посещение музеев.

Как сообщает Алтайтурцентр, стоимость доставки из Барнаула от 1000 до 1200 рублей (детям предоставляются скидки), из Бийска – 200 рублей, из Белокурихи – 1200 рублей, из Новосибирска от 2000 рублей. Причем для гостей из соседнего региона есть варианты с ночевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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