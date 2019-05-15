В Барнауле пройдут бесплатные мастер-классы от велосипедистов

15 Май 12:24 2019-05-15T12:24:31+03:00

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В Барнауле в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде!» пройдут мастер-классы:

– 17 мая «Велоспорт. Как начать?»

Место и время: магазин «Пульс» (Павловский тракт, 52) с 18:00 до 19:00

– 20 мая «Контраварийное вождение»

Место и время: магазин «СНЕГ-boardshop» (пр. Ленина 54в) с 19:00 до 20:00

– 21 мая «Как выбрать велосипед и обслуживать его в домашних условиях?»

Место и время: «RevaTravel» (Молодежная, 42) с 18:00 до 19:00

– 22 мая «Катаемся по городу кайфово, технично и без нарушений ПДД»

Место и время: лыжная база «Елочка» (ул.Власихинская 67а/479) с 19:00 до 20:30

– 23 мая «Как хранить велосипед дома?»

Место и время: магазин «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а) с 18:30 до 19:00

– 23 мая «Велопарковка своими руками»

Место и время: магазин «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а) с 19:00 до 20:00.

– 24 мая «Беговел: заразить ребенка активностью и сохранить отношения»

Место и время: магазин «Декатлон» (Павловский тракт, 188) с 18:00-19:00

Для участия в каждом из мастер-классов необходимо пройти регистрацию, перейдя по ссылке темы мастер-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU