Погода на 16 мая 2019 года в Барнауле: заморозки и дождь

15 Май 11:01 2019-05-15T11:01:06+03:00

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В четверг, 16 мая 2019 года, в Барнауле ожидается дождевая погода.

По данным синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в краевой столице опустится до -1…-3 градусов, днем поднимется до +9…+11 градусов. В ночные и дневные часы будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью прогнозируют 0…-5 градусов, днем температура поднимется до +8…+13. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 15 метров в секунду.

Между тем, ночью и утром 15 мая в некоторых районах Алтайского края выпал снег. Сейчас социальные сети пестрят фотографиями зимних трасс и улиц на фоне зеленеющей листвы. В Белокурихе и вовсе слепили веселого снеговика. В ближайшие две недели синоптики передают холодную погоду, поэтому не исключено, что снег еще выпадет и ни раз.

ИСТОЧНИК KP.RU