Известный алтайский дзюдоист планирует пойти в гордуму

14 Май 15:01 2019-05-14T15:02:26+03:00

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Известный алтайский спортсмен, призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов примет участие в довыборах депутата Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2.

"Развитие спорта, отстаивание интересов молодежи, забота о людях старшего поколения – для меня это не просто слова. Статус депутата дает возможности делать для города и его жителей гораздо больше, привлекать для этого все имеющиеся ресурсы. Поэтому принял решение участвовать в выборах", — заявил алтайский дзюдоист.

Ранее в списке кандидатов были заведующая детским садом Татьяна Бочкарева и председатель совета многоквартирного дома Любовь Ходырева. Также заявления подали директор Алтайского института «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики» Максим Трухин и директор транспортно-логистической компании «Авеню» Андрей Артюшкин.

Прием документов продлится до 18 мая включительно. Место в Барнаульской гордуме освободилось в связи с досрочным сложением полномочий депутата Марата Жумадилова, который неверно заполнил декларацию об имуществе.

ИСТОЧНИК KP.RU