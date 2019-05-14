2019-05-14T13:37:09+03:00
Общество

Опасный мост отремонтировали в Алтайском крае

БОРЗОВ Денис
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Еще один проблемный мостЕще один проблемный мостФото: Олег УКЛАДОВ
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Проблемный мост в Змеиногорском районе все же обезопасили 6 мая. Ремонтом занялись после обращения единороссов в районную администрацию, которые узнали о ситуации из прессы.

В конце апреля жители поселка Октябрьский пожаловались на опасный мост и бездействующую администрацию. На тот момент сельчане опасались за здоровье и жизнь их детей. Местные жители обратились в «Змеиногорский вестник» и рассказали, что единственная дорога, соединяющая поселок с ближайшим селом и Змеиногорском, находится в плачевном состоянии и идет через мост, у которого нет оград.

Чтобы попасть на учебу, по опасной дороге школьникам приходилось ездить каждый день. Как сообщили в Октябрьском сельсовете, ремонт моста действительно давно не проводился. Несмотря на это представитель «Алтайавтодора» заявил, что конструкция в хорошем состоянии, но без ограждений.

Глава сельсовета Любовь Скорцова обращалась за помощью к руководителю местного ДСУ и главе администрации района Борису Афанасьеву, которые пообещали совместно решить данную проблему, но никаких ремонтных работ проведено не было, пока в дело не вмешались местные СМИ и представители "Единой России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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