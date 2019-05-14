2019-05-14T11:40:40+03:00
Общество

Погода на 15 мая 2019 года в Барнауле: дождь, снег и ветер

Дарья САВЕНКО
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Вместе с майскими праздниками в прошлое ушла и теплая солнечная погода.Вместе с майскими праздниками в прошлое ушла и теплая солнечная погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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Похоже, что вместе с майскими праздниками в прошлое ушла и теплая солнечная погода – на 15 мая синоптики передают в Барнауле снег, дождь и ветер.

Так, в ночь на среду в краевой столице похолодает до -1…+1 градуса. В конце ночи осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северный 5-10 метров в секунду. День также начнется с дождя и мокрого снега. Столбик термометра поднимается только до +8…+10 градусов, ветер северный 7-12 с порывами до 17 метров в секунду.

Ночью 15 мая по Алтайскому краю +4…-1,в восточных и предгорных районах -1…-6 градусов, днем – до +7…+12 градусов. Ветер северный 5-10, с усилением до 15-20 метров в секунду. И в ночные и в дневные часы в большинстве районах осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, в северных и предгорных районах местами появление временного снежного покрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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