Пропавший 18-летний барнаулец найден мертвым

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-14T11:39:50+03:00

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В Барнауле обнаружили мертвым пропавшего в январе 18-летнего парня. Тело нашли 10 мая в районе производственного здания на Трактовой. Известно об этом стало лишь спустя четыре дня.

- Прохожий обнаружил скелетированные человеческие останки и сообщил в полицию, - сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul» в Instagram. - На место незамедлительно прибыла опергруппа.

Правоохранители нашли вещи погибшего, которые помогли его идентифицировать. Это оказался Андрей Казазаев. По предварительной информации, он замерз. Не исключено, что в день гибели он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, парня искала полиция и волонтеры. О его местонахождении не было ничего известно с 10 января. За два дня до исчезновения он вышел на связь и был сильно пьян. Родственники при обращении в полицию также указывали, что молодой человек злоупотреблял алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU