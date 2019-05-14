2019-05-14T11:09:14+03:00
Общество

В Алтайском крае пройдет ярмарка вакансий

БОРЗОВ Денис
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Студенты на ярмарке вакансийСтуденты на ярмарке вакансийФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае 15 мая состоится ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.

Размер зарплаты колеблется от минимального до 85 тысяч рублей, сообщают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения. Организациям региона требуются: инженеры, программисты, кладовщики, мастера, операторы и наладчики станков и оборудования, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, слесари, пекари, менеджеры, технологи, кассиры, повара, кондитеры, агрономы, трактористы, преподаватели, медицинские работники и другие.

Самую высокую зарплату обещают в Кулундинском районе в филиал компании «Алтайкрайэнерго» , там требуется начальник цеха с оплатой труда 85 тысяч рублей. На Топчихинский мелькомбинат ищут главного бухгалтера с зарплатой 70 тысяч рублей. В Бийске в компании «Алтайский бройлер» требуется начальник отдела с зарплатой 55 тысяч рублей.

Во время краевой ярмарки вакансий все территории региона будут связаны в единое информационное пространство. Так по видеосвязи могут пообщаться с соискателями из любого муниципалитета. Уже запланированы видеособеседования для 60 граждан, еще более 30 вакансий - на рассмотрении.

В видеособеседованиях примут участие «Алтайский Химпром» (Яровое), Рубцовский завод запасных частей, Уралвагонзавод (Рубцовск), компания «Холод» (Заринск), Леньковский сельмашзавод (Благовещенский район), ООО «Лесное» (Бурлинский район), акционерные общества «Курорт Белокуриха» и «Санаторий «Россия», общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Родник Алтая» (Белокуриха), компания «Чикен-Дак» (Павловский район) и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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