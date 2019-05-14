В Барнауле ремонтируют участок улицы Аносова

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-14T09:53:30+03:00

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В Барнауле продолжается капитальный ремонт дороги по улице Аносова от проспектов Ленина до Калинина. Ремонт объекта ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники уже провели фрезерование поврежденного слоя асфальта на общей площади 3510 кв.м. 13 мая рабочие демонтировали старый бортовой камень. Также планируется установить новые бордюры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тысяч кв.м на сумму 7,8 млн рублей. Также планируется ремонт тротуаров и парковок, установка «лежачего полицейского», ремонт 11 колодцев, укладка двух слоев горячего асфальтобетона. На протяжении участка будут установлены 82 дорожных знака, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Работы на участке проводит бригада МБУ «Автодорстрой». Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU