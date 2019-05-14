Алтайская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-14T08:47:17+03:00

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня

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На Петербургском международном экономическом форуме представят экспозицию регионов Сибири. В выставке примет участие и Алтайский край.

Как сообщает инвестиционный портал края, экспозиция создана по инициативе полпреда президента в СФО Сергея Меняйло и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Также регион будет представлен на стенде Ассоциации инновационных регионов России.

- Плюс к этому делегация края на встречах с представителями бизнеса и деловых объединений презентует инвестиционные возможности региона. По итогам встреч планируется заключение соглашений, - отмечается на сайте инвестиционного портала.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Форум традиционно является самой большой деловой площадкой России, которая позволяет обмениваться опытом, вести переговоры с экспертами мирового уровня, крупными инвесторами, представителями федеральных ведомств и министерств.

ИСТОЧНИК KP.RU