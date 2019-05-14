Алтайская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
На Петербургском международном экономическом форуме представят экспозицию регионов Сибири. В выставке примет участие и Алтайский край.
Как сообщает инвестиционный портал края, экспозиция создана по инициативе полпреда президента в СФО Сергея Меняйло и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Также регион будет представлен на стенде Ассоциации инновационных регионов России.
- Плюс к этому делегация края на встречах с представителями бизнеса и деловых объединений презентует инвестиционные возможности региона. По итогам встреч планируется заключение соглашений, - отмечается на сайте инвестиционного портала.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Форум традиционно является самой большой деловой площадкой России, которая позволяет обмениваться опытом, вести переговоры с экспертами мирового уровня, крупными инвесторами, представителями федеральных ведомств и министерств.
ИСТОЧНИК KP.RU