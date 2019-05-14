В Алтайском крае завершили отопительный сезон

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-14T08:21:43+03:00

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Во всех 69 районах Алтайского края централизованно отключили отопление.

Как сообщают в Министерстве строительства региона, уже начинается подготовка теплоснабжающего комплекса региона к следующему сезону 2019-2020 годов.

К началу отопительного периода нужно подготовить 1830 котельных, более 3 тыс. км тепловых (в 2-х трубном измерении) и 14 тыс. км водопроводных сетей, а также провести ремонт оборудования, зданий и сооружений. На подготовку к сезону направят 4,9 млрд рублей.

Уже ведется работа по устранению замечаний, выявленных в процессе подготовки к прошлому отопительному периоду. Проверки будут проходить в летний период, начиная с июня 2019 года. Также готовится аукцион на поставку угля для муниципальных нужд на предстоящий осенне-зимний сезон.

Напомним, что запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы в отопительном сезоне 2018 – 2019 годов начался с 20 сентября. В целом все теплоснабжающие организации к прохождению отопительного сезона были готовы вовремя. На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов было направлено 3,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU