В Барнауле байкеры открыли мотосезон

СЕГОДНЯ 05:23 2019-05-14T05:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители мотоклубов «Ночные Волки», «SSR GREW», «Души Алтая», «Колесница Дорог» открыли мотосезон. На своих байках они несколько раз проехали через главные улицы города, далее остановились вблизи городского парка для демонстрации своих железных «коней».

Старт мотопробега состоялся с парковки около «Леруа Мерлен», расположенного по адресу Правобережный тракт, 23Б. Там собралось более 50 байкеров города, у каждого клуба имеется свои традиции, символика и флаг. Под мощный рев моторов колонна в сопровождении мотопаруля ГИБДД Барнаула дала старт, проехав по основным магистралям краевой столицы. Мотопредставители возложили цветы на мемориале, в память о тех, кого уже рядом нет, далее мероприятие продолжилось в парке Смертина.

Жители и гости столицы региона могли понаблюдать за развлекательной и спортивной программой - состоялась выставка мотоциклов, зрелищное мотошоу. Настоящие байкеры рассказали молодым ребятам примеры из жизни о том, что может произойти, если водитель мотоцикла или мопеда не будет соблюдать ПДД.

Как сообщили в ГИБДД, основная цель мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий, культура поведения и соблюдение норм дорожной безопасности всеми участниками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU