В Алтайском крае ляжет временный снежный покров

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-13T16:20:01+03:00

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Днем 15 мая в Алтайском крае, в северо-восточных и предгорных районах, возможно появление временного снежного покрова. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

- В целом по краю в этот день на большей части территории небольшой дождь, в утренние часы с мокрым снегом, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, - передают синоптики.

Дождь и мокрый снег пойдут уже завтра, 14 мая, и продолжатся 15 мая. Температура ночью в эти сутки опустится до -4, а днем поднимется до +12 градусов. А вот 16 мая уже преимущественно без осадков, и температура немного повысится до +14 градусов.

В предстоящие трое суток ожидается холодный северный или северо-западный ветер местами с порывами до 16-17 метров в секунду.

В Барнауле характер погоды существенно не будет отличаться. Но временного снежного покрова в городе не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU