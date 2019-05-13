У алтайского браконьера изъяли пять километров рыболовных сетей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-13T12:27:13+03:00

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Рыболовные сети протяженностью более пяти километров изъяли у потенциального браконьера в Барнауле участковые уполномоченные ходе операции «Путина».

Как сообщает УМВД по Барнаулу, 48-летний мужчина рыбачил на Оби в районе поселка Гоньба, используя запрещенные в это время снасти. У него изъята добытая рыба: лещи, язи и карпы. Кроме того, у него обнаружено незарегистрированное охотничье ружье и боеприпасы к нему. Оружие изъято сотрудниками полиции.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в частности, по ст. 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». По части обнаруженного незарегистрированного оружия будет принято отдельное решение.

Напомним, что в Алтайском крае стартовал второй этап операции «Путина». Она направлена на сохранение водных биоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU