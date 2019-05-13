2019-05-13T12:27:13+03:00
Общество

У алтайского браконьера изъяли пять километров рыболовных сетей

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рыболовные сети протяженностью более пяти километров изъяли у потенциального браконьера в Барнауле участковые уполномоченные ходе операции «Путина».

Как сообщает УМВД по Барнаулу, 48-летний мужчина рыбачил на Оби в районе поселка Гоньба, используя запрещенные в это время снасти. У него изъята добытая рыба: лещи, язи и карпы. Кроме того, у него обнаружено незарегистрированное охотничье ружье и боеприпасы к нему. Оружие изъято сотрудниками полиции.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в частности, по ст. 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». По части обнаруженного незарегистрированного оружия будет принято отдельное решение.

Напомним, что в Алтайском крае стартовал второй этап операции «Путина». Она направлена на сохранение водных биоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный селянин задушил годовалого пасынка
Кипяток залил дорогу в Барнауле
Следователи разберутся в деле с покусанным ребенком
Четырехлетний ребенок утонул на Алтае
Путевки в детские сады начали раздавать в Барнауле
На Петровском бульваре Бийска прошел бал в традициях 19 века
Барнаульский «Универмаг Сухова» продали почти за 7 миллионов рублей
Рэпер Кравц разбил микрофоном нос посетителю клуба
В Барнауле в ДТП пострадали три пассажира
Больше 1 млн га в Алтайском крае засеяли яровыми
В скандальной больнице Новоалтайска пять лет назад умер ребенок
В Барнауле загорелась квартира в девятиэтажке
Алтайский край присоединится ко Всероссийскому химическому диктанту
В Барнауле приготовят самый большой йогурт в России
СГК приступила к реконструкции крупной тепломагистрали для обеспечения теплом поселка Южный
Алтайские специалисты в популярном рыбном блюде обнаружили кишечную палочку
Спортсмены АлтГТУ стали бронзовыми призёрами общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»
Население Алтайского края сократилось почти на 1900 человек
В Барнауле временно перекроют два участка дорог
В Барнауле машина опрокинулась во время погони
Моржи устроили заплыв в честь Виктора Томенко
Виктору Томенко исполнилось 48 лет
В Барнауле из-за порыва водопровода затопило проезжую часть
На Алтае поиски погибших под лавиной туристов отложили до конца июня
В Барнауле прошел круглый стол на тему наркомании