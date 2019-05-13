2019-05-13T11:51:15+03:00
Общество

Путевки в детские сады начали раздавать в Барнауле

Анна СЕМИНА
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С понедельника, 13 мая, в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, получить путевки можно до 28 июня три дня в неделю. При этом забрать документы можно как в комитете по образованию, так и в детском саду, куда определен ребенок.

Отметим, на данный момент для малышей от года до полутора лет в Барнауле насчитывается 640 вакантных мест, для ребятишек от двух до трех лет – более 3,5 тысяч мест и для тех, кому уже исполнилось три года – около 4,5 тысяч мест. При этом все юные барнаульцы в возрасте от трех лет гарантировано получат места в детские сады.

Тем временем, в Барнауле продолжается строительство пяти новых детских садов и реконструкция существующих. Это делается для увеличения числа мест.

- Таким образом, в Барнауле дополнительно появится еще около двух тысяч мест в детских садах, - отмечают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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