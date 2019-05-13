2019-05-13T11:15:29+03:00
Общество

На Петровском бульваре Бийска прошел бал в традициях 19 века

Юлия ЕВГРАФОВА
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Бал в традициях 19 векаБал в традициях 19 векаФото: газеты «Бийский рабочий»
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Необычное мероприятие провели участники творческого объединения «Традиция» совместно с коллегами из Барнаула. Так жители Бийска смогли на один день «оказаться в эпохе Петра».

Такая акция была приурочена к скорому юбилею – 310-летию Бийска, который был основан по Указу Петра I, - отметила руководитель творческого объединения «Традиция» Алла Оськина.

К слову, люди в исторических костюмах привлекли внимание многих прохожих. В этот день бийчане смогли не только понаблюдать, как в те времена проходили традиционные балы, но и вместе с участниками творческого объединения станцевать мазурку, польку и марши, - сообщает «Бийский рабочий».

А для самих участников «Традиции» исторический отдел Бийского краеведческого музея провел экскурсию по старому центру города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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