Барнаульский «Универмаг Сухова» продали почти за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-13T10:43:15+03:00

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«Универмаг Сухова», который находится на улице Льва Толстого, 31, продали на аукционе за 6, 871 миллионов рублей. Владельцем известного памятника архитектуры стал Владимир Емелин, основатель завода «Плавыч», сообщает Фонд имущества Алтайского края.

Историческое здание не могли продать больше пяти лет. Так в 2017 году его выставляли на аукцион за 1 рубль (без учета земли, только здание). Приобретать здание никто не хотел, так как его новому владельцу придется потратить немалые деньги еще и на реконструкцию исторического помещения.

Напомним, по условиям договора в здании необходимо отремонтировать крышу и фасад, устроить отмостку, восстановить водостоки, произвести внутреннюю отделку и ремонт на основании проектной документации. Все эти работы нужно закончить до 23 декабря 2022 года.

К слову, в аукционе этого года участвовали Владимир Емелин и Инна Радченко, которая предложила за «Универмаг Сухова» 6,869 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU