2019-05-13T09:55:06+03:00
Звезды

Рэпер Кравц разбил микрофоном нос посетителю клуба

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот со страницы Кравца в инстаграмеСкриншот со страницы Кравца в инстаграме
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В одном из клубов Республики Алтай произошла потасовка во время выступления рэпера Кравца. Об этом исполнитель сам сообщил на YouTube-канале «Бар в большом городе».

Кравц рассказал, что выступал «далеко в горах». В зале среди сотни человек находились друзья охранников клуба, и один из них стал выкрикивать: «Братиш, вопрос есть!» Чтобы привлечь внимание музыканта, гость схватил его за ногу, а Кравц в ответ ударил в нос микрофоном. По словам исполнителя, кровь из носа хлынула фонтаном на зрителей, а сам рэпер упал и серьезно ударился. Затем уже началась драка между друзьями охранников и фанатами.

- После концерта друг охранника с разбитым носом кружил вокруг клуба на машине, но встретить Кравца не смог, так как репер уехал из клуба на лимузине, - пишет «МК на Алтае».

В итоге рэпер так и не узнал, что же хотели у него спросить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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