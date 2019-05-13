2019-05-13T09:50:58+03:00
Происшествия

В Барнауле в ДТП пострадали три пассажира

Юлия ЕВГРАФОВА
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Утром 13 мая в Барнауле на улице Юрина, в районе дома № 299 «И», произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали три пассажира автобуса, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, 43-летний мужчина, управляя автобусом № 54, столкнулся с грузовиком «МАН», водителем которого был 34-летний мужчина. А также с двигающимся по встречной полосе «Форд Фокусом».

Всем пострадавшим пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь.

В городском паблике «Барнаул 22» жители краевой столицы стали высказывать свои версии случившегося.

- Что автобусы, что маршрутки, постоянно прижимаются вплотную. Это у них профессиональная болезнь, - написал барнаулец Владимир.

- Улица слишком узкая - вот и аварии, - высказался Антон.

- Просто он хотел доехать до остановки первым, - решил Алексей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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