2019-05-13T07:29:03+03:00
Общество

В Барнауле приготовят самый большой йогурт в России

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле приготовят самый большой йогурт РоссииВ Барнауле приготовят самый большой йогурт РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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В ночь музеев 2019 года в Барнауле планируют побить рекорд России - приготовить самый большой йогурт в России. Это будет 100 литровый экспонат молочного продукта. Гастрономический праздник состоится в субботу, 18 мая, возле гостиницы «Алтай» в 19.00, а закончится в 21.00.

Чтобы приготовить такой йогурт, сотрудникам местного молочного комбината потребуется примерно 120 литров молока, 30 литров ягодного джема и пять килограммов шоколадной крошки.

Как сообщили в Алтайтурцентре, гостиница «Алтай» в этом году впервые участвует в «Ночи музеев» в Барнауле. Мероприятия в здании отеля дополнят и другие развлечения. Гостей там будут встречать Баба Яга и Кощей, ведь 75 лет назад именно в гостинице «Алтай» размещалась съемочная группа кинофильма «Кощей Бессмертный». Помимо прочего, в гостинице пройдет киновикторина.

Для гостей заведения проведут экскурсии в сопровождении гида с историей и новым стилем преображенного «Алтая». А на каждом из его этажей гости увидят фрагменты фотовыставки «История в деталях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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