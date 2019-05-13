Население Алтайского края сократилось почти на 1900 человек

СЕГОДНЯ 05:07 2019-05-13T05:07:47+03:00

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Алтайкрайстат опубликовал данные с января по март. Согласно этой информации, с начала года население Алтайского края сократилось на 1904 человека.

Всего за этот период из региона уехали почти 16 тыс. человек, приехали около 14 тыс. человек. В основном это межрегиональная миграция. Что касается международной миграции, то число въехавших из стран СНГ больше 2,5 тыс. человек. Если отнять всех уехавших, прирост составит 303 человека.

По мнению социологов, население сокращается из-за низких зарплат, невозможности сделать достойную карьеру и неразвитой инфраструктуры. Уезжают люди в соседний Новосибирск, а также Москву и Питер.

Кстати, по итогам прошлого года средняя зарплата в Алтайском крае составила 25 506 рублей. Для сравнения в соседнем Кузбассе – порядка 36 тыс. рублей, Новосибирск – около 34 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU