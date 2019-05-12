Моржи устроили заплыв в честь Виктора Томенко

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-12T13:55:04+03:00

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Барнаульские любители поплавать в холодной воде устроили заплыв в Оби, посвященный дню рождения губернатора Виктора Томенко. 12 мая главе региона исполнилось 48 лет.

Моржи провели губернаторский заплывФото: Олег УКЛАДОВ

Несколько человек под предводительством Александра Зеленецкого переплыли через Обь. Вода была ледяная примерно 14 градусов выше ноля, но к счастью, обошлось без ЧП. По словам Зеленецкого, дистанция составила 1100 метров. Скорость течения 4-6 километров в час.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/708267" frameborder="0"></iframe> Моржи переплыли Обь в честь губернатора.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

- Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, ярких впечатлений и незабываемых событий на долгом жизненном пути, - поздравил губернатора главный алтайский морж.

Моржи провели губернаторский заплывФото: Олег УКЛАДОВ

Моржи переплыли реку за 13 минут. Обратно добирались по мосту бегом. Кстати, сам Виктор Томенко отметил свой день рождения игрой в футбол. Знал ли он о планируемой акции – неизвестно.

Моржи провели губернаторский заплывФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU