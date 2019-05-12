Моржи устроили заплыв в честь Виктора Томенко
Барнаульские любители поплавать в холодной воде устроили заплыв в Оби, посвященный дню рождения губернатора Виктора Томенко. 12 мая главе региона исполнилось 48 лет.
Несколько человек под предводительством Александра Зеленецкого переплыли через Обь. Вода была ледяная примерно 14 градусов выше ноля, но к счастью, обошлось без ЧП. По словам Зеленецкого, дистанция составила 1100 метров. Скорость течения 4-6 километров в час.
Моржи переплыли Обь в честь губернатора.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ
- Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, ярких впечатлений и незабываемых событий на долгом жизненном пути, - поздравил губернатора главный алтайский морж.
Моржи переплыли реку за 13 минут. Обратно добирались по мосту бегом. Кстати, сам Виктор Томенко отметил свой день рождения игрой в футбол. Знал ли он о планируемой акции – неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU