2019-05-12T11:31:41+03:00
Общество

Виктору Томенко исполнилось 48 лет

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Виктор Томенко. Фото издания "Толк"Виктор Томенко. Фото издания "Толк"
Изменить размер текста:

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко сегодня исполнилось 48 лет. Глава региона провел день рождения на футбольном поле.

Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики региона Дмитрий Негреев в своей «Инстаграме»

- Среди игроков - члены правительства края, руководители федеральных структур, администрации Барнаула, спортсмены. На поле вместе с Виктором Томенко вышли заместители председателя правительства Виталий Снесарь, Денис Губин, Данил Ситников, Павел Детятев, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр транспорта Александр Дементьев, министр цифрового развития Евгений Зрюмов, министр здравоохранения Дмитрий Попов и другие, - пишет Дмитрий Негреев.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Моржи устроили заплыв в честь Виктора Томенко
В Барнауле из-за порыва водопровода затопило проезжую часть
На Алтае поиски погибших под лавиной туристов отложили до конца июня
В Барнауле прошел круглый стол на тему наркомании
В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу
В Алтайском крае поезд столкнулся с микроавтобусом
Жительница Барнаула попалась на мошенников, покупая авиабилеты
Алтайские спасатели проверили пляжи в Яровом
В аварии под Бийском погибла девушка
В Бийске мужчина украл макет автомата Калашникова
В Барнауле подростки разбили стекло в двери подъезда
Всероссийский кубок по настольному теннису проходит в Барнауле
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В барнаульском магазине вновь рассчитались фальшивкой
Внедорожник лег набок в результате аварии в Барнауле
Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
Две серьезные аварии произошли в Бийске
Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!