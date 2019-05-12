Виктору Томенко исполнилось 48 лет

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-12T11:31:41+03:00

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Губернатору Алтайского края Виктору Томенко сегодня исполнилось 48 лет. Глава региона провел день рождения на футбольном поле.

Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики региона Дмитрий Негреев в своей «Инстаграме»

- Среди игроков - члены правительства края, руководители федеральных структур, администрации Барнаула, спортсмены. На поле вместе с Виктором Томенко вышли заместители председателя правительства Виталий Снесарь, Денис Губин, Данил Ситников, Павел Детятев, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, министр транспорта Александр Дементьев, министр цифрового развития Евгений Зрюмов, министр здравоохранения Дмитрий Попов и другие, - пишет Дмитрий Негреев.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU