В Барнауле из-за порыва водопровода затопило проезжую часть

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-12T09:32:39+03:00

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В Барнауле из-за порыва водопровода залило проезжую часть. Авария произошла на пересечении Комсомольского-Советской.

- Привет центру. Из-под земли на проезжую часть хлещет рыжая вода. Только что аварийка подъехала. Стоит набрать воды, видимо, - рассказала Наталья Батракова в сообществе «Барнаул 22».

Напомним, накануне из-за порыва пришлось перекрывать дорогу на участке улицы Меланжевой от Червонной до Матросова. В результате аварии 90 частных домов остались без воды.

Жителей города предупреждают, 13 мая в Барнауле начнут планово отключать горячую воду. Первыми обесточат дома по контору ТЭЦ-3. Также коммунальщики проводят опрессовку, чтобы выявить слабые места на коммуникациях. Из-за этого в городе возможно увеличение числа порывов. Первый этап испытаний завершится 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU