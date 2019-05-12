В Барнауле прошел круглый стол на тему наркомании
В Барнауле в рамках Дня науки проведен «круглый стол» «Профилактика наркомании в молодежной среде».
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю приняли участие в мероприятии в качестве экспертов и выступили с докладом по теме.
- «Круглый стол» проведен в целях обсуждения актуальных проблем, возникающих в связи с немедицинским потреблением наркотиков в молодежной среде, профилактики наркопреступности и незаконного потребления наркотиков, повышения правовой культуры, формирования навыков здорового образа жизни среди молодежи, - сообщает краевой главк полиции.
Участниками мероприятия стали студенты второго и четвертого курсов исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета. Студенты выступили с докладами по тематике мероприятия и приняли активное участие в обсуждении темы.
ИСТОЧНИК KP.RU