2019-05-12T08:32:44+03:00
Общество

В Барнауле прошел круглый стол на тему наркомании

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле в рамках Дня науки проведен «круглый стол» «Профилактика наркомании в молодежной среде».

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю приняли участие в мероприятии в качестве экспертов и выступили с докладом по теме.

- «Круглый стол» проведен в целях обсуждения актуальных проблем, возникающих в связи с немедицинским потреблением наркотиков в молодежной среде, профилактики наркопреступности и незаконного потребления наркотиков, повышения правовой культуры, формирования навыков здорового образа жизни среди молодежи, - сообщает краевой главк полиции.

Участниками мероприятия стали студенты второго и четвертого курсов исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета. Студенты выступили с докладами по тематике мероприятия и приняли активное участие в обсуждении темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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