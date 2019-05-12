В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-12T06:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле произошла коммунальная авария, трубу прорвало 11 мая. Из-за этого перекрыли дорогу на участке улицы Меланжевой от Червонной до Матросова.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на городскую администрации. В результате аварии 90 частных домов остались без воды. На месте происшествия работает аварийная бригада «Водоканала».

Напомним, 13 мая в Барнауле начнут планово отключать горячую воду. Первыми обесточат дома по контору ТЭЦ-3.

В Индустриальном районе – это улицы Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник.

Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.

Железнодорожный район — по улицам Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная — Антона Петрова до улицы Северо-Западная;

Центр — Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспект Строителей и Социалистический, а также по улицам Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Ленина, Димитрова.

ИСТОЧНИК KP.RU