2019-05-11T14:06:09+03:00
Общество

В Алтайском крае поезд столкнулся с микроавтобусом

БОРЗОВ Денис
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Поезд на ж/д вокзалеПоезд на ж/д вокзалеФото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 11 мая, в 10.12 на железнодорожном переезде между станциями Хабары и Краснозерское Алтайского края водитель микроавтобуса выехал на пути следования товарняка на красный свет светофора прямо перед приближающимся грузовым поездом.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Водитель не успел покинуть автомобиль и в результате столкновения получил тяжелые травмы и был госпитализирован, на данный момент о его состоянии данных нет. Локомотив поезда не получил значительных повреждений и продолжил движение. На график курсирования пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения и оставаться бдительными при пересечении железнодорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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