2019-05-11T13:36:05+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула попалась на мошенников, покупая авиабилеты

БОРЗОВ Денис
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Самолет в аэропорте БарнаулаСамолет в аэропорте БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
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Жертвой мошенников стала 33-летняя жительница Барнаула, она попыталась через интернет купить авиабилеты, но попала на сайт-двойник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, найдя на сайте нужное предложение, женщина оформила заявку и перечислила предоплату на банковский счет, указанный на сайте. Сумма покупки составила более 8000 рублей. После этого на ее телефон пришло смс-уведомление о блокировании карты. Женщина решила проверить бронирование, но от авиаперевозчика узнала, что билетов на её имя нет.

Правоохранители выяснили, что она стала посетительницей сайта-двойника, название которого очень похоже на один из известных интернет-ресурсов по продаже авиабилетов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Полиция устанавливает личность мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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