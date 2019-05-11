В Бийске мужчина украл макет автомата Калашникова

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-11T09:49:45+03:00

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Неизвестного мужчину, который похитил макет автомата Калашникова с территории бийского медицинского колледжа, разыскивают в Бийске. Инцидент произошел 8 мая в 12.00.

Об этом сообщили в социальных сетях в паблике «Инцидент Бийск». Момент кражи попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как стало известно, в этот день во дворе колледжа проводились патриотические мероприятия по подготовке к Дню Победы. На одном из столов во дворе без присмотра остался макет автомата Калашникова.

На записи видно, как преступник в кепке, синей ветровке и джинсах выглядывает из-за угла, после чего выходит, торопливо оглядывается, берет автомат, а затем скрывается с ним, проходя между гаражами.

В комментариях сообщества местные жители упоминают, что мужчину неоднократно видели гуляющим в этом районе.<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-137176324&id=456240319&hash=aa6403226017fe4e&hd=1" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ИСТОЧНИК KP.RU