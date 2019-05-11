2019-05-11T09:49:45+03:00
Общество

В Бийске мужчина украл макет автомата Калашникова

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: скриншот с камеры видеонаблюденияФото: скриншот с камеры видеонаблюдения
Изменить размер текста:

Неизвестного мужчину, который похитил макет автомата Калашникова с территории бийского медицинского колледжа, разыскивают в Бийске. Инцидент произошел 8 мая в 12.00.

Об этом сообщили в социальных сетях в паблике «Инцидент Бийск». Момент кражи попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как стало известно, в этот день во дворе колледжа проводились патриотические мероприятия по подготовке к Дню Победы. На одном из столов во дворе без присмотра остался макет автомата Калашникова.

На записи видно, как преступник в кепке, синей ветровке и джинсах выглядывает из-за угла, после чего выходит, торопливо оглядывается, берет автомат, а затем скрывается с ним, проходя между гаражами.

В комментариях сообщества местные жители упоминают, что мужчину неоднократно видели гуляющим в этом районе.<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-137176324&id=456240319&hash=aa6403226017fe4e&hd=1" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле подростки разбили стекло в двери подъезда
Всероссийский кубок по настольному теннису проходит в Барнауле
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В барнаульском магазине вновь рассчитались фальшивкой
Внедорожник лег набок в результате аварии в Барнауле
Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
Две серьезные аварии произошли в Бийске
Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!