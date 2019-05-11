В Барнауле подростки разбили стекло в двери подъезда

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-11T09:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Барнаула в доме № 6 на улице Сергея Ускова дети-вандалы разбили стекло в двери в подъезд. Инцидент произошел в День Победы, 9 мая, примерно в 16.15.

О случившемся сообщили жители дома. В социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Barnaul22» они пытаются установить личности детей, а также найти их родителей для возмещения ущерба.

-Эта одна из причин, почему у нас стоят уродливые железные двери в подъездах. Я думал, почему не делают все красиво во дворах нашей страны. А смысл делать? Если делать не для кого, - делится впечатлениями комментатор Кирилл.

В акте вандализма участвовали четверо детей — две девочки и два мальчика, на вид им от 10 до 14 лет.

Двое детей приехали на место происшествия на велосипедах, после акта вандализма они сразу же скрылись в направлении соседних домов. Все подростки попали в камеры видеонаблюдения, так что установка их личностей — это вопрос времени.

Некоторые участники сообщества сомневаются в том, что окно было разбито именно детьми.

-А уверены в том, что это они сделали? Такое стекло рукой не разбить, а на фото чётко видно, что в руке у него ничего нет. Может, окно уже было разбито и решили просто свалить на детей, - пишет в комментариях участница паблика Ярослава.

ИСТОЧНИК KP.RU