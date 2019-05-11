Всероссийский кубок по настольному теннису проходит в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-11T07:42:53+03:00

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«Кубок Алтайского края» стартовал накануне, 10 мая. В этот день проходили предварительные групповые этапы. 11 мая начнется финальная часть соревнований, в которой посоревнуются 32 лучших настольных теннисиста. Также в этот день пройдут и парные соревнования, в которых будут смешанные команды мужчин и женщин.

Спортсмены, занявшие на этих соревнованиях первые восемь мест, получат право на присвоение звания мастера спорта России. В турнире примут участие около 100 мужчин и 100 женщин в возрасте 14 лет и старше.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Алтайского края, длительное время на Алтае проводился крупный рейтинговый турнир в спорткомплексе «Обь», но затем его перестали организовывать. Теперь соревнования проходят в с/к «Победа».

Кроме теннисистов из Сибири в турнире участвуют представители Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Чебоксар и других городов России. Свое участие подтвердили Алексей Жуков (Москва) - мастер спорта, член сборной России, Дарья Чернорай (Оренбург) - чемпионка открытого Первенства Франции среди спортсменов до 19 лет, Лариса Ганихина - судья всероссийской категории. Честь Алтайского края будут защищать 10 человек. Среди них мастера спорта: Марат Мукамбетов, Игорь Кирьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU