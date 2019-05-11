В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-11T06:29:45+03:00

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В западных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском - чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Для оперативного реагирования на поступающую информацию о природных пожарах с 8 мая в ГУ МЧС России по Алтайскому краю организована работа межведомственной рабочей группы, которая привлекла сотрудников МВД и Министерства природных ресурсов.

На данный момент в крае ведется масштабная работа, в которой участвуют несколько ведомств. Они стараются уменьшить количество ландшафтных пожаров, не допустить их переход на населённые пункты. Все подразделения МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, за минувшие сутки обследовано 9212 подворий, жилых домов и дачных домиков, задержано 54 нарушителя требований пожарной безопасности, составлено 59 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 14 административных расследований. Всего в профилактической работе задействовано более тысячи сотрудников.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, за сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров. Все возгорания ликвидированы силами лесничеств. Угрозы населенным пунктам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU