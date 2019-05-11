В барнаульском магазине вновь рассчитались фальшивкой

СЕГОДНЯ 05:29 2019-05-11T05:29:51+03:00

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Неизвестные рассчитались купюрой в розничном магазине. Впоследствии ее забрали инкассаторы. Когда фальшивка дошла до банка, был осуществлен пересчет денежных средств и выявлена подделка номиналом 5000 рублей серии № БХ с номером 2742585.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники полиции выясняют обстоятельства сбыта фальшивой денежной купюры и ведут поиск фальшивомонетчиков. Также полиция призывает жителей и гостей региона обращать внимание на купюры, которые вызывают сомнения.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, нужно, в первую очередь, быть бдительными, обращать внимание на лиц, производящих расчет. В основном, преступники просят разменять купюру в магазине или торговом центре, надеясь на то, что работник не проверит ее на наличие водяных знаков и прочих признаков фальшивки.

ИСТОЧНИК KP.RU