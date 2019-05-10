Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
В Барнауле полицейские устанавливают обстоятельства пожара на территории одного из промышленных предприятий. По предварительным данным ангар случайно мог поджечь охранник.
Сообщение о пожаре на улице Западный разъезд поступило в дежурную часть управления МВД России по Барнаулу накануне днем, 9 мая. На место происшествия незамедлительно выдвинулись дежурные экипажи полиции.
Согласно предварительной проверке, возгорание произошло из-за того, что охранник предприятия в тот день собрал сухую траву, поместил ее в мусорный бак и поджег.
- Однако он не убедился в то, что все сгорело и покинул территорию. Под воздействием ветра огонь распространился на ближайшие постройки, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Выгорел ангар с имуществом. Из людей никто не пострадал.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU