Охранник случайно сжег ангар в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-10T12:20:27+03:00

Пожар в ангаре ( фото: со страницы: "Инцидент Барнаул") Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле полицейские устанавливают обстоятельства пожара на территории одного из промышленных предприятий. По предварительным данным ангар случайно мог поджечь охранник.

Сообщение о пожаре на улице Западный разъезд поступило в дежурную часть управления МВД России по Барнаулу накануне днем, 9 мая. На место происшествия незамедлительно выдвинулись дежурные экипажи полиции.

Согласно предварительной проверке, возгорание произошло из-за того, что охранник предприятия в тот день собрал сухую траву, поместил ее в мусорный бак и поджег.

- Однако он не убедился в то, что все сгорело и покинул территорию. Под воздействием ветра огонь распространился на ближайшие постройки, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Выгорел ангар с имуществом. Из людей никто не пострадал.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU