Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
В День Победы, 9 мая, в самом центре Барнаула произошла авария с участием машины службы такси.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. В паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» появились снимки с места аварии. По словам свидетелей, столкновение зарегистрировано на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.
Удар пришелся в бок машины такси со стороны водителя. Соответственно у другого автомобиля повреждена передняя часть, причем, судя по снимкам, значительно. Столкновение было ощутимым – такси развернуло и вынесло на газон аллеи.
- Мы рядом шли, когда ДТП произошло. Таксист ехал на зелёный по Ленинскому, Хонда с Ленинского на С-Республик повернула и поехала, как будто там никого...девушка за рулём, - позже написал один из очевидцев.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU