2019-05-10T07:06:03+03:00
Происшествия

Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В День Победы, 9 мая, в самом центре Барнаула произошла авария с участием машины службы такси.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. В паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» появились снимки с места аварии. По словам свидетелей, столкновение зарегистрировано на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.

Удар пришелся в бок машины такси со стороны водителя. Соответственно у другого автомобиля повреждена передняя часть, причем, судя по снимкам, значительно. Столкновение было ощутимым – такси развернуло и вынесло на газон аллеи.

- Мы рядом шли, когда ДТП произошло. Таксист ехал на зелёный по Ленинскому, Хонда с Ленинского на С-Республик повернула и поехала, как будто там никого...девушка за рулём, - позже написал один из очевидцев.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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