2019-05-09T13:50:31+03:00
День Победы

«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»

Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Барнауле состоялось шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие 48 тыс. человек. Был среди них и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Мой дед прошел всю войну с первого ее дня, с 41-го года. Трудно сегодня представить, что пришлось пережить этим людям. Но мне кажется, они через воспитание передали нам веру в наш народ, в нашу страну, в нашу историю. Мы просто обязаны нести эту веру всю свою жизнь и передать нашим детям и внукам. Хочется обратиться к молодежи. Жизнь - сложная вещь. Надо быть готовым к любым испытаниям. Надо быть настроенным на то, чтобы хранить и продолжать священные традиции предыдущего поколения. Они помогают справляться со всем сложным, что происходит в нашей жизни. И надо быть настроенными на светлое будущее, на создание такого мира, чтобы война больше не повторилась, - сказал Виктор Томенко.

На Алтае акция состоялась в седьмой раз. В ней участвуют дети, внуки, правнуки воинов, которые вынесли на своих плечах горе, беду, страх, голод и потери Великой Отечественной войны. В истории каждой семьи края есть деды, прошедшие войну. Жители региона пронесут портреты солдат - это не просто герои, это их родные, их семья. Это их предки, ушедшие на войну отстаивать право жить в своем доме, на своей улице, бороться за спокойствие своих родных и любимых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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