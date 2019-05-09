11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
На парковке перед вокзалом для барнаульцев провели выставку ретро-автомобилей. Правда, в этом году выставочных машин стало гораздо меньше, чем в прошлом.
Ближе к полудню на месте осталось 11 отполированных красавцев. Каждый из пришедших сделал несколько памятных фото возле старинных машин.
В Барнауле прошла выставка ретромобилейФото: Юлия ЕВГРАФОВА
Больше всего радовались такой выставке дети. Они залезали внутрь некоторых авто и изучали салон.
-Мам, смотри, я рулю, - выкрикнул юный барнаулец.
В Барнауле прошла выставка ретромобилейФото: Юлия ЕВГРАФОВА
К слову, подробной информации о каждой машине в этом году не было.
- Раньше тут стояли таблички с описанием, теперь убрали, жалко, - сказал житель города Алексей.
Также на площадке железнодорожного вокзала для жителей города было организованно небольшое представление. Участники студии старинного танца «Северная сторона» переоделись в военную одежду и на тематической платформе подъехали к гуляющим барнаульцам.
ИСТОЧНИК KP.RU