11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-09T11:47:27+03:00

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На парковке перед вокзалом для барнаульцев провели выставку ретро-автомобилей. Правда, в этом году выставочных машин стало гораздо меньше, чем в прошлом.

Ближе к полудню на месте осталось 11 отполированных красавцев. Каждый из пришедших сделал несколько памятных фото возле старинных машин.

В Барнауле прошла выставка ретромобилейФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Больше всего радовались такой выставке дети. Они залезали внутрь некоторых авто и изучали салон.

-Мам, смотри, я рулю, - выкрикнул юный барнаулец.

В Барнауле прошла выставка ретромобилейФото: Юлия ЕВГРАФОВА

К слову, подробной информации о каждой машине в этом году не было.

- Раньше тут стояли таблички с описанием, теперь убрали, жалко, - сказал житель города Алексей.

Также на площадке железнодорожного вокзала для жителей города было организованно небольшое представление. Участники студии старинного танца «Северная сторона» переоделись в военную одежду и на тематической платформе подъехали к гуляющим барнаульцам.

ИСТОЧНИК KP.RU