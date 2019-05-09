2019-05-09T09:58:54+03:00
День Победы

Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮКЮлия ЕВГРАФОВА
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Акция проходит в БарнаулеАкция проходит в БарнаулеФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле продолжается празднование Дня победы. Одна из акций – «Красная нить победы». В центре города установлен стенд с листочками, на которых любой желающий может написать имена свои родственников – участников Великой Отечественной войны или пожелание.

Мероприятия в Барнауле. Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Мероприятия в Барнауле.Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

- В этот день на площади Сахарова для барнаульцев организовали концертную программу с различными конкурсами. На площади установили множество палаток с сувенирами и различными угощениями. Для самых маленьких жителей города установили несколько интересных аттракционах, от которых дети буквально не могут отойти. Кажется, что большому празднику радуется и погода. Солнце светит как в летний день. Из-за жары в палатках с мороженых и квасом не уменьшается длинная очередь, - передает с места событий корреспондент «КП на Алтае».

Мероприятия в Барнауле. Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Мероприятия в Барнауле.Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

В этом году, уже по доброй традиции, жителей города кормят солдатской кашей из полевой кухни. В первой вкусная гречка закончилась почти сразу, а вот очередь у второй машины протянулась на несколько метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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