2019-05-09T09:11:35+03:00
Общество

Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы РФ, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев поздравил земляков с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Дорогие земляки, 9 Мая – особая дата в календаре каждого жителя нашей страны. Это великий праздник мужества, героизма, праздник славы и имен. Сколько бы лет ни прошло с того дня 1945 года, мы никогда не забудем, какой она досталась ценой. И каждый раз с первыми звуками Победного марша к горлу подкатывает ком. Я не знаю таких слов, которые могли бы передать, насколько мы благодарны всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Спасибо вам, дорогие ветераны – фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей... Спасибо вам за нашу жизнь, за мир, за нашу Родину. Ваш священный подвиг навсегда останется символом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия нашего народа.

Поздравляю всех нас с главным праздником страны – с Днем Великой Победы! Желаю, чтобы в каждой семье царили счастье, мир и благополучие. Чтобы все были здоровы и окружены вниманием и теплом близких людей. С Днем Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
48 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк» в Барнауле
Трамвай с песнями и стихами о войне курсирует по Барнаулу
Ключевские справедливороссы поздравили Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Барнауле начался парад Победы
Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле эвакуируют машины из-за празднования 9 мая
В Рубцовске родители спустя сутки пришли за пропавшей трехлетней дочкой
На Павловском тракте изменят схему движения
Продажу алкоголя запретят 9 мая в Барнауле
Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат
Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой
Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае
Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом
В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров
Алтайская спортсменка выиграла Чемпионат России по ММА
Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Мужчину ударили ножом в спину