2019-05-09T08:45:05+03:00
Общество

48 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк» в Барнауле

В колонне прошел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В составе колонны Бессмертного полка прошел и губернатор Алтайского края Виктор ТоменкоВ составе колонны Бессмертного полка прошел и губернатор Алтайского края Виктор ТоменкоФото: предоставлено пресс-службой
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9 мая на шествие Бессмертного полка в Барнауле вышли 48 тысяч человек. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В колоннах шли дети, внуки, правнуки воинов, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны.

В составе колонны Бессмертного полка прошел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В руках у него также находился портрет деда.

- Война в полной мере коснулась моей семьи. На плакате - мои дедушка и бабушка по маминой линии. И один дед, и второй - оба воевали. Оба прошли до конца войны. Оба остались живы. Они удостоены многочисленных наград, - рассказал Виктор Томенко. - Дед губернатора Павел Порфирьевич Мельченко жил в Белоруссии. Начал войну в звании старшего лейтенанта, закончил подполковником, командовал стрелковым батальоном. Оба деда ушли уже из жизни, больше 40 лет их нет с нами. Но помню, когда я был маленьким, они рассказывали военные истории. И только когда стал постарше, я понял, насколько героические это были люди. Как я теперь уже понимаю, самое тяжелое они в своих рассказах опускали, говорили что-то такое, что воодушевляло нас, мальчишек, находили правильные слова. Китель деда передан мне на хранение по мужской линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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