Трамвай с песнями и стихами о войне курсирует по Барнаулу

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-09T08:42:07+03:00

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В День Победы, 9 мая, в Барнауле курсирует трамвай «Пионер» в котором можно послушать стихи о войне.

Трамвай с фотовыставкой «У войны не женское лицо» курсирует по необычному маршруту: выход из Депо №3, затем состав следует по улицам Малахова - Антона Петрова - Северо-Западная - проспект Ленина - проспект Строителей - проспект Красноармейский – улица Ползунова. Конечная точка путешествия – площадь Свободы (район Старого базара). Помимо фотовыставки пассажиры необычного трамвая слушают стихи и рассказы о войне, вместе с волонтерами Межвузовского студенческого педагогического отряда «Союз» поют военные песни. Всем вновь вошедшим дарят Георгиевские ленточки и бумажные журавлики.

Трамвай "Пионер"Фото: Анна СЕМИНА

Многие пассажиры отмечают, что специально ждали именно этот трамвай, чтобы прокатиться по городу и послушать стихи. Кстати, проезд совершенно бесплатный. Ближайший выезд состоится из Депо №3 в 12.48. Далее в 14.30 и 16.30. Отправление от площади Свободы в 13.41, 15.30, 17.23.

Трамвай "Пионер"Фото: Анна СЕМИНА

Помимо этого, как сообщают в пресс-службе администрации Барнаула, сегодня по городу на маршруте №7 курсирует трамвай № 1036. В нем также организована патриотическая фотовыставка. Экспозиция посвящена подвигам пионеров-героев во время Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU