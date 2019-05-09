2019-05-09T07:27:00+03:00
Общество

Ключевские справедливороссы поздравили Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Анна СЕМИНА
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Наталья Лебедева поздравила ветеранов с праздникомНаталья Лебедева поздравила ветеранов с праздникомФото: предоставлено пресс-службой
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Накануне 9 мая ключевские справедливороссы с поздравлениями в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравили ветеранов.

"Край наш дышит миром и свободой", – пела Анна Яковлевна Войлокова свою любимую песню "Махорочка", встречая гостей из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. И сердце сжималось в груди от боли, гордости, благодарности к этой пожилой женщине, дошедшей до Берлина...

Накануне 9 Мая Председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ключевском районе Наталья Лебедева побывала в гостях у земляков-фронтовиков и поздравила их с Великой Победой! Их осталось всего пятеро:

Войлокова Анна Яковлевна (с. Ключи)

Суханова Екатерина Семеновна (с. Ключи)

Паршин Иван Иванович (с. Ключи)

Гуков Павел Иванович (с. Целинное)

Ткалич Григорий Макарович (с. Северка)

Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья и мирного неба над головой. Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет из поколения в поколение передаваться в семьях. Мы понимаем, чего стоила Вам эта Победа! Сегодня наша очередь Вас беречь и защищать! И "Мы готовы в бой!", – как пелось в "Махорочке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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