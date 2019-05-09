2019-05-09T06:42:15+03:00
Общество

В Барнауле начался парад Победы

Иван ОЛЕКСЮКЮлия ЕВГРАФОВА
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ПарадПарадФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле начался парад Победы. Шествие барнаульского гарнизона проходит на проспекте Ленина в центре города. Перед началом мероприятия слово взял губернатор Виктор Томенко.

- Победа наших отцов и дедов стала эпохальный событием 20 века. Не зря её назвали великой. Мира и благополучия всем жителям Алтайского края. С Днём Победы! Ура! - завершил свою речь губернатор.

Напомним, празднование 74-годовщины победы в Великой Отечественной войне в Барнауле началось в 9.00 с возложения цветов на Мемориале Славы, затем состоится шествие «Бессмертного полка». Оно будет организовано в две колонны - по четной и нечетной сторонам проспекта.

Финальной точкой шествия станет Дворец зрелищ и спорта, где оформят инсталляцию «Красная линия истории» - она будет представлять собой ленту из красных флажков. Любой желающий участник сможет написать на флажке имя своего героя или пожелание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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